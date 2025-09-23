У Яблунівській громаді оголосили дні жалоби за бійцем Петром Ковальчуком

У Яблунівській громаді з 23 по 26 вересня 2025 року оголосили дні жалоби за військовослужбовцем Петром Ковальчуком.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Яблунівської громади.

На території громади на знак скорботи на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій приспустять Державний прапор України з чорною стрічкою.