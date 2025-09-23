ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Яблунівській громаді оголосили дні жалоби за бійцем Петром Ковальчуком
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Яблунівській громаді оголосили дні жалоби за бійцем Петром Ковальчуком

Автор: Олег Мамчур
23/09/2025 21:10
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Яблунівській громаді з 23 по 26 вересня 2025 року оголосили дні жалоби за військовослужбовцем Петром Ковальчуком.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили на Facebook-сторінці Яблунівської громади.

На території громади на знак скорботи на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій приспустять Державний прапор України з чорною стрічкою.

“Заборонене проведення розважально-концертних заходів, а також звучання розважальної музики у закладах торгівлі, ресторанах, салонах та громадському транспорті. Закликаємо всіх жителів громади вшанувати світлу пам’ять героя хвилиною мовчання, молитвою та добрим словом”, — йдеться у дописі.

СХОЖІ НОВИНИ