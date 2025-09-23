У Яблунівській громаді оголосили дні жалоби за бійцем Петром Ковальчуком

У Яблунівській громаді з 23 по 26 вересня 2025 року оголосили дні жалоби за військовослужбовцем Петром Ковальчуком.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Яблунівської громади.
На території громади на знак скорботи на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій приспустять Державний прапор України з чорною стрічкою.
“Заборонене проведення розважально-концертних заходів, а також звучання розважальної музики у закладах торгівлі, ресторанах, салонах та громадському транспорті. Закликаємо всіх жителів громади вшанувати світлу пам’ять героя хвилиною мовчання, молитвою та добрим словом”, — йдеться у дописі.