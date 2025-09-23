ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Руїни зруйнованої будівлі, люди на роботі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Як ІФНТУНГ відновлює пошкоджений корпус після атаки РФ 22 червня 2024 року. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
23/09/2025 20:37
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Триває відбудова корпусу N7.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ.

22 червня 2025 року внаслідок атаки РФ отримав пошкодження Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Один із корпусів зруйнований на 50%.

Окрім того, внаслідок атаки було пошкоджено й спортивну інфраструктуру вишу. У басейні та спортивних залах було розбите заскління. Також отримала деформаційні пошкодження чаша басейну — звідти підтікала вода.

Цьогоріч за літо в університеті відремонтували вхідні сходи четвертого і п’ятого корпусів. Наймасштабніші роботи тривають у сьомому корпусі, де демонтують дах, який був максимально уражений.

У великому ігровому залі університету замінили вікна на сучасне термоскління, встановили нове опалення та освітлення, відремонтували підлогу й стіни. Тут планують проводити заняття для студентів, школярів і навіть ветеранських ініціатив.

Ремонт будівлі на будівельному майданчику


СХОЖІ НОВИНИ