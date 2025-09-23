У Франківську в ДТП зіткнулись Chevrolet і Tesla

Прикарпатські патрульні склали відповідні адміністративні матеріали на водія, який мав ознаки спʼяніння та став учасником ДТП.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Мазепи поліцейські отримали учора, повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Екіпаж, який прибув на місце пригоди встановив: 31-річна водійка автомобіля Chevrolet не дотрималася безпечного бокового інтервалу та допустила зіткнення з автомобілем Tesla.

“Спілкуючись з 36-річним керманичем Tesla, інспектори виявили ознаки спʼяніння. Водій від проходження освідування відмовився. Також він повідомив, що не має посвідчення водія та документів на авто”, – йдеться у дописі.

Інспектори склали на водійку Chevrolet протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), а на водія Tesla — за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою без документів) та ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) КУпАП.