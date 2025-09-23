ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ДТП вночі на перехресті з двома авто
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську в ДТП зіткнулись Chevrolet і Tesla

Автор: Оксана Марушкевич
23/09/2025 20:15
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Прикарпатські патрульні склали відповідні адміністративні матеріали на водія, який мав ознаки спʼяніння та став учасником ДТП.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Мазепи поліцейські отримали учора, повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Екіпаж, який прибув на місце пригоди встановив: 31-річна водійка автомобіля Chevrolet не дотрималася безпечного бокового інтервалу та допустила зіткнення з автомобілем Tesla.

“Спілкуючись з 36-річним керманичем Tesla, інспектори виявили ознаки спʼяніння. Водій від проходження освідування відмовився. Також він повідомив, що не має посвідчення водія та документів на авто”, – йдеться у дописі.

Інспектори склали на водійку Chevrolet протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), а на водія Tesla — за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою без документів) та ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) КУпАП.

Водії, будьте законослухняними.

СХОЖІ НОВИНИ