Безбар’єрність та додаткові місця для ВПО: в Івано-Франківську провели форум “Стійкість громад: виклики та шляхи вирішення”. ФОТОРЕПОРТАЖ

23 вересня в Івано-Франківську на форумі “Стійкість громад: виклики та шляхи вирішення” обговорили важливі питання життєдіяльності територіальних громад Прикарпаття. У заході взяли участь голови громад області, керівники структурних підрозділів, енергетики. Зі спеціальною презентацією завітала Радниця-уповноважена Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна.

Пише Правда.іф з місця події.

Форум розпочали з хвилини мовчання за полеглими на війні захисниками.

Урочисте нагородження голів окремих територіальних громад області

Обласні відзнаки вручили головам громад за значний внесок у соціально-економічний розвиток регіону, міжнародне співробітництво, реалізацію важливих проєктів та підтримку Збройних сил України.

“Це нагороди для громад, для ваших великих колективів, для тих людей, які щодня трудяться у наших територіальних громадах”, — наголосила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук під час церемонії.

Серед відзначених — Яремчанська міська територіальна громада, яка, за словами очільниці області, зробила “надзвичайно важливі та потужні кроки у напрямку співпраці з міжнародними партнерами і тим самим показала добрий приклад для інших”.

Нагороди також отримали:

Коломийська громада — за реалізацію туристичних і соціальних проєктів та допомогу ЗСУ;

— за реалізацію туристичних і соціальних проєктів та допомогу ЗСУ; Рогатинська громада — за активну популяризацію культурної спадщини Прикарпаття та підтримку військових;

— за активну популяризацію культурної спадщини Прикарпаття та підтримку військових; Снятинська громада — за міжнародну співпрацю та соціально-економічний розвиток;

— за міжнародну співпрацю та соціально-економічний розвиток; Угорницька громада — за волонтерську діяльність та допомогу армії;

— за волонтерську діяльність та допомогу армії; Лисецька громада — за реалізацію ветеранської політики, активну волонтерську діяльність;

— за реалізацію ветеранської політики, активну волонтерську діяльність; Дубовецьку громада — за активну волонтерську діяльність;

— за активну волонтерську діяльність; Білоберізька громада — за допомогу ЗСУ;

— за допомогу ЗСУ; Пасічнянська громада — за активну волонтерську діяльність;

— за активну волонтерську діяльність; Дзвиняцька громада — за активну волонтерську діяльність;

— за активну волонтерську діяльність; Переріслянська громада — за залучення міжнародної допомоги для реалізації економічних ініціатив;

— за залучення міжнародної допомоги для реалізації економічних ініціатив; Тлумацька громада — за реалізацію економічних проєктів та ініціатив

— за реалізацію економічних проєктів та ініціатив Богородчанська громада — за активну волонтерську діяльність;

“Найважливіше, що об’єднує всі прикарпатські громади — це підтримка Збройних сил України. Саме це є наразі головним пріоритетом”, – наголосили на форумі.

Безбар’єрність для людей з інвалідністю на Івано-Франківщині

Окремо під час обговорення порушили тему доступності, інклюзивної освіти та необхідності зняття бар’єрів для людей з інвалідністю. Радниця – уповноважена Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна презентувала План дій з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

Щодо доступності, Прикарпаття робить тільки перші кроки, зазначила Тетяна Ломакіна. Щоб досягти цієї доступності, потрібно ще багато працювати. Йдеться про вуличні простори, доступність потрапити до свого житла, інформаційна доступність тощо.

Найкраще з питанням доступності в області попрацювали в системі охорони здоров’я.

“Найбільше “зрушення” бачимо в системі охорони здоров’я, тому що там це як вимога для контрактування і надання медичних послуг. Але є над чим працювати у питаннях доступності фізичних просторів та закладах освіти, оскільки прямих вимог там немає. Не проблема людини, що вона не може пересуватися просторами чи зрозуміти інформацію. Це проблема держави і суспільства. Ми маємо створювати умови, за яких кожен зможе жити повноцінно”, — розповідає посадовиця.

Також акцент зробили на важливості стратегії безбар’єрності України, що охоплює фізичний, цифровий та інформаційний простори.

Створення додаткових місць для внутрішньо переміщених осіб

В Івано-Франківській області триває робота зі створення додаткових місць для проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та розгортання ліжкомісць для евакуйованих.

Про це повідомив директор департаменту соціальної політики облдержадміністрації Володимир Лемчак.

“Одне з ключових питань, яке сьогодні обговорюється на форумі, — це створення додаткових місць для внутрішньо переміщених осіб та розгортання ліжкомісць для евакуації людей, які цього найбільше потребують”, — зазначив Лемчак.

За його словами, нині на території Івано-Франківщини проживає близько 110 тисяч переселенців. Лише від початку року область прийняла понад 5 тисяч ВПО, з них 1 тисячу — у серпні.

У регіоні функціонують 60 місць компактного проживання, які вміщають 2 248 осіб. Окрім цього, у громадах розгортають додаткові ліжкомісця.

“Зараз у 39 закладах уже створено 612 додаткових ліжкомісць. Потреба на вересень складає 2 тисячі, але маємо вже понад тисячу. Думаю, що завдання ми виконаємо”, — підкреслив директор департаменту.

Особливу увагу приділяють облаштуванню належних умов для проживання.

“Найважливіше, щоб ці місця були обладнані санвузлами та мали тепло. Решту необхідного ми завеземо”, — наголосив Лемчак.

На фінансування цих заходів з обласного бюджету виділено 5 мільйонів гривень, а з державного — 14,177 мільйона гривень.

Також під час форуму обговорюють підготовку до опалювального сезону та інші питання соціальної політики.

Фото Богдана Савлюка