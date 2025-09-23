На Прикарпатті судитимуть директора ліцею за незаконну передачу державних земель площею понад 184 га

Калуська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора одного з державних навчальних закладів Калуського району, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.



Слідством встановлено, що упродовж 2023–2024 років керівник навчального закладу укладав нікчемні договори з приватними суб’єктами господарювання та фактично передав їм у користування 7 земельних ділянок загальною площею понад 184 га, які належать державі й мають цільове призначення – для дослідних і навчальних цілей. Натомість землі використовувалися для товарного сільськогосподарського виробництва.

У результаті таких протиправних дій державним інтересам заподіяно шкоду на суму понад 357 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, із штрафом від 200 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.