У Києві прощатимуться з франківцем Тарасом Шпуком: опісля – тіло повезуть у Івано-Франківськ

Автор: Оксана Марушкевич
23/09/2025 19:23
Стали відомі деталі про чин поховання військового з Івано-Франківська Тараса Шпука. Тіло захисника спочатку повезуть у Київ, а в п’ятницю Івано-Франківська громада попрощається з воїном.

В четвер 25-го вересня, об 11 годині в Михайлівському соборі відбудеться панахида та прощання з Тарасом та ще одним його побратимом, пише Правда.іф з посиланням на Ігоря Чернецького.

“Після служби побратима повезуть на меморіальне кладовище для поховання, а всі хто прийшов до Тараса ще залишаться біля Михайлівського собору для прощання приблизно на 30 хвилин.

Після чого, катафалк, машина супроводу і близькі родичі, вирушають в Івано-Франківськ”.

В п’ятницю в Івано-Франківську в Будинку Смутку на вулиці Ребета відбудеться прощання з Тарасом та служба в Архикатедральному соборі Воскресіння Христового (по часу уточнять згодом).

Опісля тіло повезуть до батьків в село Нижнів і наступного дня, а саме в суботу, поховання, орієнтовно о 14 годині.

