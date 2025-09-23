На вул. Шпитальній встановили нові лавочки. ФОТО

На вулиці встановили сім нових лавочок та чотири урни.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Михайла Смушака.

Ці зміни були впроваджені на прохання як місцевих жителів, так і військовослужбовців, щоб зробити вулицю зручнішою для людей.

За словами Смушака, зараз Шпитальна більше нагадує парковку та транзитну зону, ніж комфортний простір.

Хоча існує проєкт повної реконструкції вулиці, його реалізацію відклали до перемоги, оскільки під час війни такі дороговартісні роботи не є пріоритетом.

Влада міста обіцяє повернутися до цього питання після завершення війни, адже вулиця, розташована в самому центрі, поруч із Палацом Потоцьких, заслуговує на зовсім інший вигляд.