ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Дерев'яні лавки вздовж тротуару біля паркану
Диван на коліщатках в темній вітальні

На вул. Шпитальній встановили нові лавочки. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
23/09/2025 18:58
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На вулиці встановили сім нових лавочок та чотири урни.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Михайла Смушака.

Ці зміни були впроваджені на прохання як місцевих жителів, так і військовослужбовців, щоб зробити вулицю зручнішою для людей.

За словами Смушака, зараз Шпитальна більше нагадує парковку та транзитну зону, ніж комфортний простір.

Хоча існує проєкт повної реконструкції вулиці, його реалізацію відклали до перемоги, оскільки під час війни такі дороговартісні роботи не є пріоритетом.

Влада міста обіцяє повернутися до цього питання після завершення війни, адже вулиця, розташована в самому центрі, поруч із Палацом Потоцьких, заслуговує на зовсім інший вигляд.

Парк зі скамейками і металевим парканом
Дві лавки під деревом біля будівлі.
Смітник та лавка на вулиці вдень

СХОЖІ НОВИНИ