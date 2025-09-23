Прикарпаття у трійці лідерів програми «єОселя»

5 130 тисяч українців скористалися програмою «єОселя» з початку 2025 року.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 9,4 млрд грн.

За минулий тиждень було видано 186 кредитів на суму 340,4 млн грн. Найбільше кредитів у межах програми надано в Київській області (56), місті Києві (54) та Івано-Франківській області (16).

Від старту програми в жовтні 2022 року було видано 19 970 кредитів на суму 33,5 млрд грн.



