Стало відомо, чи Івано-Франківщина готова до опалювального сезону

В Івано-Франківську під час форуму “Стійкість громад: виклики та шляхи вирішення” за участі голів територіальних громад області, керівників структурних підрозділів, енергетиків та газовиків обговорили важливе питання забезпечення стабільного функціонування житлово-комунальної сфери та енергетики, готовність об’єктів електро-, газо- та теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період, формування запасів пального.

Передає Правда іф .

На Івано-Франківщині завершили основні підготовчі роботи до старту опалювального періоду. Та, зважаючи на умови війни, потрібно завчасно готувати запаси дров та забезпечувати генераторами.

Розроблені всі необхідні графіки

В.о. голови правління “Прикарпаттяобленерго” Костюк Василь розповідає, що компанія готова до опалювального сезону:

“До 30 жовтня ми зобов’язані виконати певний перелік заходів підготовки до зими. Йдеться про чистку трас на лініях 35 – 110кВт, 0,4 – 10 кВт. Заміна силового обладнання, експлуатація. Всі роботи на стадії завершення”.

Костюк також стверджує, що на сьогоднішній день вже розроблені і погоджені з НЕК “Укренерго” всі необхідні графіки:

“Розроблені всі графіки аварійних вимкнень, спец графіки і погоджені з НЕК “Укренерго” та визначені критично важливі об’єкти області, погоджені з Івано-Франківською ОВА. Сформовані графіки і черги можна побачити на сайті”.

Прикарпаття готове до опалювального сезону – голова області

Про це повідомила Світлана Онищук, наголосивши на готовності інфраструктури:

“Ми постійно проводимо зустрічі з головами територіальних громад , районних військових адміністрацій, керівниками структурних підрозділів. Розуміємо, наскільки важливо пройти цю зиму. Оскільки ворог цілеспрямовано цілиться по енергетичній інфраструктурі. Область згідно з усіма графіками готова до початку опалювального періоду. Готові котельні, замінені труби, підготовлені соціальні та медичні заклади”.

Разом із тим Онищук підкреслила, що воєнні умови вимагають додаткових заходів безпеки та стійкості громад.