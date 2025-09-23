“Укрзалізниця” змінює маршрути поїздів на Прикарпатті через ремонт колії

Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни в русі пасажирських поїздів на Прикарпатті у зв’язку з плановими ремонтно-колійними роботами, які розпочнуться 28 вересня.

Найбільших змін зазнають поїзди до Рахова та Ясіні – багато з них курсуватимуть лише до Ворохти або Івано-Франківська. Зокрема, поїзди №233/234 “Київ-Рахів” та №143/144 “Суми-Рахів” ходитимуть лише до Ворохти відповідно до 13 та 15 жовтня, пише Правда.

Повністю скасують курсування у певні дати поїздів №233/234 “Київ-Ворохта” (з Києва: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10) та №751/752 “Київ-Івано-Франківськ-Київ” (23, 24, 25, 30.09 та 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16.10).

Низка поїздів з різних міст України до Ясіні курсуватиме лише до Ворохти з 28 вересня по 12 жовтня: це стосується рейсів з Києва, Кропивницького, Харкова та Кривого Рогу.

Деякі поїзди до Ясіні взагалі обмежать маршрут Івано-Франківськом – це “Запоріжжя-Ясіня” та один з рейсів “Кривий Ріг-Ясіня”.

Також не курсуватимуть безпересадкові вагони “Чернігів-Рахів” (з 29.09 по 17.10) та “Ковель-Рахів” (з 29.09 по 15.10).

Окремі поїзди через Стрий курсуватимуть у певні дати замість звичного маршруту через Ходорів – це стосується рейсів “Чернігів-Івано-Франківськ” та “Краматорськ-Івано-Франківськ”.

Укрзалізниця просить пасажирів планувати подорожі завчасно та перевіряти актуальний розклад на офіційному сайті uz.gov.ua. Залізничники пояснюють необхідність ремонтів піклуванням про безпеку руху.