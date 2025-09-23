На Івано-Франківщину йде похолодання

З 24 вересня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують зниження температури повітря. Стовпчики термометрів опустяться до 16⁰ тепла.
Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця відділу гідрометзабезпечення обласного гідрометцентру Тетяна Атаманюк.
За її словами, таку погоду обумовлюватиме циклон над Адріатичним морем, тож очікується невеликий дощ і зниження температури повітря.
- 24 вересня вдень буде до 11-16° тепла.
- 25 вересня прийде антициклон, але з холодною повітряною масою. Температура вдень становитиме від 11° до 16° тепла, вночі 3-8°. Без опадів.
- 26 вересня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0-5°. Вдень температура повітря становитиме 11-16° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 6-11° тепла.
- 27 вересня синоптики також прогнозують заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5°. Вдень — 11-16° тепла.