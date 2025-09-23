На Івано-Франківщину йде похолодання

З 24 вересня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують зниження температури повітря. Стовпчики термометрів опустяться до 16⁰ тепла.

Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця відділу гідрометзабезпечення обласного гідрометцентру Тетяна Атаманюк.

За її словами, таку погоду обумовлюватиме циклон над Адріатичним морем, тож очікується невеликий дощ і зниження температури повітря.