На Коломийщині в ДТП постраждав неповнолітній мотоцикліст

39-річний мешканець району, керуючи автомобілем «Renault Megane», допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 15-річного жителя Коломийського району.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію області.

Мотоцикліст рухався попереду автомобіля у попутному напрямку та, не переконавшись у безпечності, здійснив маневр повороту ліворуч на нерегульованому перехресті нерівнозначних доріг.

У результаті аварії водій мотоцикла отримав травми, його доставили до лікарні.

Обох кермувальників поліцейські перевірили на стан сп’яніння — вони були тверезі.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.