В Івано-Франківську керівник благодійного фонду організовував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон

Служба безпеки спільно з Національною поліцією блокувала у Івано-Франківську ухилянтську схему втечі за кордон військовозобов’язаних чоловіків.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Управління СБ України в Івано-Франківській області.

За матеріалами справи, організатором схеми виявився керівник одного з місцевих благодійних фондів. За грошову винагороду він забезпечував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

За даними слідства, зловмисник організовував доставку «клієнтів» на Закарпаття, після чого їх переправляли до Румунії через річку Тиса. Вартість «послуги» становила 16 тис. доларів США.

За інформацією військової контррозвідки СБУ задокументовано щонайменше 20 епізодів незаконного переправлення чоловіків до Румунії, організованих керівником благодійного фонду.

СБУ та поліція затримали фігуранта під час отримання 16 тисяч доларів від чергового «клієнта».

Під час обшуків за місцем його проживання вилучено:

мобільні телефони, флешки;

документи, посвідчення та чорнові записи;

печатки, гроші, банківські картки.

За матеріалами СБУ фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує дев’ять років позбавлення волі.

Викриття злочину проводили співробітники 3 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ (в м. Івано-Франківську), спільно з Івано-Франківським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та ГУ НП в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.