З травмами доставили до лікарні: 22 вересня в Івано-Франківську трапилося ДТП

Автопригода сталася 22 вересня близько 11:00.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.



Слідчо-оперативна група на місці події попередньо встановила, що 26-річний водій «Opel Astra», місцевий житель, здійснюючи поворот ліворуч, допустив зіткнення з автомобілем «Toyota Camry», яким керувала 36-річна мешканка Івано-Франківського району. Жінка рухалася у крайній правій смузі.

Унаслідок ДТП водійку «Toyota Camry» з травмами доставили до лікарні.

Керманичів поліцейські перевірили на стан сп’яніння — вони були тверезі.