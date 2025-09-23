ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сірий Ford Focus припаркований біля дороги, літо.
З травмами доставили до лікарні: 22 вересня в Івано-Франківську трапилося ДТП

Автор: Уляна Роднюк
23/09/2025 16:18
Автопригода сталася 22 вересня близько 11:00.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Слідчо-оперативна група на місці події попередньо встановила, що 26-річний водій «Opel Astra», місцевий житель, здійснюючи поворот ліворуч, допустив зіткнення з автомобілем «Toyota Camry», яким керувала 36-річна мешканка Івано-Франківського району. Жінка рухалася у крайній правій смузі.

Унаслідок ДТП водійку «Toyota Camry» з травмами доставили до лікарні.

Керманичів поліцейські перевірили на стан сп’яніння — вони були тверезі.

Пошкоджене переднє крило чорного автомобіля на дорозі.

