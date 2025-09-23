ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Руслан Марцінків проінспектував Івано-Франківськ: виявлено проблеми зі сміттям та розкопками
Руслан Марцінків проінспектував Івано-Франківськ: виявлено проблеми зі сміттям та розкопками

Автор: Олег Мамчур
23/09/2025 15:40
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків провів інспекцію центральних вулиць міста, включаючи Шевченка, Національної Гвардії, Сахарова та район ліцею №21.

За результатами об’їзду виявлено низку проблем, що потребують негайного вирішення.

Ключові проблеми

Серед основних недоліків, на які звернув увагу мер, — проблеми зі сміттєвими майданчиками, особливо на вулиці Коновальця, 149. За словами Марцінківа, цю проблему необхідно вирішувати терміново:

“Треба це вирішувати: або розширити, або десь частково побудувати ще один сміттєвий майданчик”.

Крім того, міський голова наголосив на необхідності упорядкувати розкопки на вулицях та покращити графік вивозу сміття.

Руслан Марцінків підкреслив, що після інспекції відповідальні служби мають негайно взятися до роботи над усуненням усіх виявлених недоліків.

