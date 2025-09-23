ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську дітям захисників вручили шкільні рюкзаки з усім необхідним приладдям. ФОТО


Автор: Олег Мамчур
23/09/2025 15:08
В Івано-Франківську вже 61 дитина сімей захисників України отримала шкільні рюкзаки з усім необхідним приладдям в рамках благодійної акції БО «БФ «Help For Ukraine».

Подарунки було вручено в Центрі освітніх інновацій та в початковій школі №26 Івано-Франківська.

Цю допомогу забезпечили партнери благодійного фонду Bernd Peter Holst (HelferTeamRothenburgsort та Bürger-helfen Bürgern) із міста Гамбурга, Українське лікарське товариство в Німеччині на чолі з Оксаною Улан, волонтери із міст Гамбург, Бремен, Фленсбург, Ukrainehilfe Hamburg. До реалізації благодійної ініціативи також долучився МБФ Nova Ukraine. Зазначимо, що ще 21 дитина наших мужніх воїнів днями отримає також свої рюкзачки.

Для сімей захисників – і тих, що на фронті, і полонених, і безвісті зниклих — багато допомоги не буває, — зазначають у БО «БФ «Help For Ukraine». Кожен із нас має зробити все можливе, щоб діти з таких сімей мали все необхідне: гарну освіту, психологічну підтримку, можливість вирости гідними людьми, які будуть розбудовувати нашу державу.

Саме тому ця акція — лише частинка допомоги, яку надає фонд як захисникам, так і їхнім сім’ям. Забезпечуючи медикаментами, засобами реабілітації, гігієни тощо. А за необхідності — функціональними медичними ліжками і навіть паливними котлами, про що фонд щоденно звітує як на сайті, так і в соцмережах Facebook та Instagram.

«Наша волонтерська команда безмежно вдячна захисникам за мужність і силу, їхнім сім’ям — за терпіння та віру, а партнерам за небайдужість, підтримку та справжню дружбу. Подаровані рюкзаки стали символом турботи й нагадуванням про те, що поруч завжди є ті, хто готовий допомогти», — підкреслюють у фонді.

