Підтвердилася загибель бійця з Івано-Франківщини Руслана Кварцяного, який вважався зниклим безвісти

У вересні 2025 року підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Руслана Кварцяного. Боєць з лютого 2023 року вважався зниклим безвісти.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Суспільне. Івано-Франківськ



Руслан Кварцяний народився 12 серпня 1977 року в селі Хоросна Івано-Франківської області. Закінчив вісім класів Косівської санаторної школи, опісля вступив у Отинійський професійний ліцей енергетичних технологій.

У 1995 році чоловік пішов у армію, служив у танкових військах, мав звання молодшого сержанта. Згодом працював у Коломиї на мʼясокомбінаті та у Києві. У 2000 році одружився. У подружжя народився син Валентин.

У 2014 році Руслан Кварцяний брав участь в антитерористичній операції, обороняв Донеччину та Луганщину. Під час бойових дій отримав поранення, тож демобілізувався.

У перший день повномасштабного вторгнення військовослужбовець пішов захищати країну. Служив механіком-водієм танкового взводу у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді “Едельвейс”. Боєць двічі був пораненим та отримав контузію у боях за Бахмут.

У лютому 2023 року родина отримала сповіщення, що Руслан Кварцяний зник безвісти поблизу села Спірне Донецької області. У вересні 2025 стало відомо про смерть воїна. Він загинув 9 лютого 2023 року.

Це не перша втрата для родини — 9 вересня 2023 зник безвісти його брат Віталій Кварцяний, а вже у січні 2025 року підтвердилася загибель.

Руслан Кварцяний у 2022 році отримав відзнаку “За бойову звитягу”. У нього залишилися син, дружина, брати, сестри та племінники.

24 вересня о 15:00 на центральній площі селища Отинія відбудеться прощання із загиблим воїном. Опісля кортеж попрямує у його рідне село Сідлище.