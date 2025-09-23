Підтвердилася загибель бійця з Івано-Франківщини Руслана Кварцяного, який вважався зниклим безвісти

У вересні 2025 року підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Руслана Кварцяного. Боєць з лютого 2023 року вважався зниклим безвісти.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Суспільне. Івано-Франківськ
Руслан Кварцяний народився 12 серпня 1977 року в селі Хоросна Івано-Франківської області. Закінчив вісім класів Косівської санаторної школи, опісля вступив у Отинійський професійний ліцей енергетичних технологій.
У 1995 році чоловік пішов у армію, служив у танкових військах, мав звання молодшого сержанта. Згодом працював у Коломиї на мʼясокомбінаті та у Києві. У 2000 році одружився. У подружжя народився син Валентин.
У 2014 році Руслан Кварцяний брав участь в антитерористичній операції, обороняв Донеччину та Луганщину. Під час бойових дій отримав поранення, тож демобілізувався.
У перший день повномасштабного вторгнення військовослужбовець пішов захищати країну. Служив механіком-водієм танкового взводу у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді “Едельвейс”. Боєць двічі був пораненим та отримав контузію у боях за Бахмут.
У лютому 2023 року родина отримала сповіщення, що Руслан Кварцяний зник безвісти поблизу села Спірне Донецької області. У вересні 2025 стало відомо про смерть воїна. Він загинув 9 лютого 2023 року.
Це не перша втрата для родини — 9 вересня 2023 зник безвісти його брат Віталій Кварцяний, а вже у січні 2025 року підтвердилася загибель.
Руслан Кварцяний у 2022 році отримав відзнаку “За бойову звитягу”. У нього залишилися син, дружина, брати, сестри та племінники.
24 вересня о 15:00 на центральній площі селища Отинія відбудеться прощання із загиблим воїном. Опісля кортеж попрямує у його рідне село Сідлище.