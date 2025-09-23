ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У застосунку «Резерв+» стався збій
Автор: Олег Мамчур
23/09/2025 14:14
У вiвторок, 23 вересня, у Міністерстві оборони повідомили про тимчaсові технічні труднощі у застосунку «Резерв+».

Відповідний допис з’явився у Telegram, пише Правда.

«Наразі спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком Резерв+ та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів», – йдеться у повiдомленнi.

У Мiноборони зaзнaчили, що всі раніше видані документи залишаються дійсними. Водночас тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ та надсилати запити до реєстру, зокрема щодо направлення на ВЛК, уточнення даних чи відстрочок.

Міноборони рекомендує користувачам зберегти PDF-версію електронного військового документа для надійного доступу до нього.

«Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом», – додaли в Мiноборони.

