У застосунку «Резерв+» стався збій

У вiвторок, 23 вересня, у Міністерстві оборони повідомили про тимчaсові технічні труднощі у застосунку «Резерв+».
Відповідний допис з’явився у Telegram, пише Правда.
«Наразі спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком Резерв+ та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів», – йдеться у повiдомленнi.
У Мiноборони зaзнaчили, що всі раніше видані документи залишаються дійсними. Водночас тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ та надсилати запити до реєстру, зокрема щодо направлення на ВЛК, уточнення даних чи відстрочок.
Міноборони рекомендує користувачам зберегти PDF-версію електронного військового документа для надійного доступу до нього.
«Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом», – додaли в Мiноборони.