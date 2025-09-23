Вакцинація проти грипу GC-flu + огляд лікаря – 1050 грн

ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Автор: Ігор Василик
23/09/2025 14:12
Сезон піку захворюваності на грип вже зовсім близько, тому не забуваємо про превентивний захист!

Медичний центр Оксфорд Медікал пропонує специфічну профілактику проти грипу – сезонну вакцинацію 4-х компонентною вакциною корейського виробника GC-flu за доступною для пацієнтів ціною! Для дорослих та дітей: безпечно, швидко і надійно.

Вартість послуги складає 1050 грн і включає:

  • огляд терапевта або педіатра;
  • введення вакцини;
  • надання довідки про вакцинацію.

Також ми пропонуємо вакцинацію на виїзд, що особливо актуально для окремих компаній та організацій.

Дбати про своє здоров’я та здоров’я рідних – наш головний обов’язок. Медичний центр Оксфорд Медікал гарантує професійне надання медичних послуг без будь-яких турбот для пацієнта.

З турботою про вас!

Деталі за номером: 0673777299, 0503777299, та на сайті https://ivanofrankivsk.oxford-med.com.ua/

Самолікування може зашкодити здоров'ю.

