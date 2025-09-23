ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Прикарпаття прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Петра Ковальчука
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Прикарпаття прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Петра Ковальчука

Автор: Ігор Василик
23/09/2025 08:28
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У неділю, 21 вересня 2025 року, у Запорізькій області поліг військовослужбовець з Яблунівської громади Петро Ковальчук, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Яблунівську територіальну громаду .

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Зустріч траурного кортежу

Прощання з полеглим Героєм, Петром КОВАЛЬЧУКОМ, відбудеться у вівторок, 23 вересня 2025 року, о 14.00 годині на майдані Незалежності міста Косова.

Після панахиди кортеж з тілом Героя вирушить до будинку, де він проживав в село Уторопи присілок Насарат.

Звідти скорботний кортеж вирушить в село Мишин, вул.Андрусяка, 22Б Коломийського району, до батьківського дому.

Закликаємо всіх мешканців гідно зустріти нашого Героя — з квітами, запаленими лампадками. Про час та дату похорону буде повідомлено додатково. Схиляємо голови в глибокій жалобі. Вічна пам’ять і шана Воїну, йдеться у повідомлені.

ПЕтро Ковальчук

СХОЖІ НОВИНИ