Сьогодні на Прикарпаття прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Петра Ковальчука

У неділю, 21 вересня 2025 року, у Запорізькій області поліг військовослужбовець з Яблунівської громади Петро Ковальчук, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Яблунівську територіальну громаду .
Зустріч траурного кортежу
Прощання з полеглим Героєм, Петром КОВАЛЬЧУКОМ, відбудеться у вівторок, 23 вересня 2025 року, о 14.00 годині на майдані Незалежності міста Косова.
Після панахиди кортеж з тілом Героя вирушить до будинку, де він проживав в село Уторопи присілок Насарат.
Звідти скорботний кортеж вирушить в село Мишин, вул.Андрусяка, 22Б Коломийського району, до батьківського дому.
Закликаємо всіх мешканців гідно зустріти нашого Героя — з квітами, запаленими лампадками. Про час та дату похорону буде повідомлено додатково. Схиляємо голови в глибокій жалобі. Вічна пам’ять і шана Воїну, йдеться у повідомлені.