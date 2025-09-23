Сьогодні на Прикарпаття прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Петра Ковальчука

У неділю, 21 вересня 2025 року, у Запорізькій області поліг військовослужбовець з Яблунівської громади Петро Ковальчук, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Яблунівську територіальну громаду .

Зустріч траурного кортежу

Прощання з полеглим Героєм, Петром КОВАЛЬЧУКОМ, відбудеться у вівторок, 23 вересня 2025 року, о 14.00 годині на майдані Незалежності міста Косова.

Після панахиди кортеж з тілом Героя вирушить до будинку, де він проживав в село Уторопи присілок Насарат.

Звідти скорботний кортеж вирушить в село Мишин, вул.Андрусяка, 22Б Коломийського району, до батьківського дому.

Закликаємо всіх мешканців гідно зустріти нашого Героя — з квітами, запаленими лампадками. Про час та дату похорону буде повідомлено додатково. Схиляємо голови в глибокій жалобі. Вічна пам’ять і шана Воїну, йдеться у повідомлені.