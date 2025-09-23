ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Відомий франківський актор зупинив виставу через дзвінок у залі: відео підкорило мережу
Автор: Петро Якимчук
23/09/2025 08:36
Веселий інцидент стався під час мюзиклу “Гуцулка Ксеня”.

Актори Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Олексій Гнатковський та Павло Кільницький стали зірками мережі через вдалу імпровізацію на сцені, передає Правда ІФ з посиланням на УНІАН

Уривком виступу поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook журналіст Костянтин Андріюк. На відео можна побачити, що під час мюзиклу “Гуцулка Ксеня” в театрі лунає дзвінок мобільного телефона. В цей момент актор Олексій Гнатковський, який грає Івана Синицю, обертається до глядачів і каже:

“Почекай. Візьміть! Може цей дзвінок наблизить нас до перемоги, я не знаю!”.

Жарт актора викликав бурхливий сміх та гучні оплески глядачів. Після цього Олексій Гнатковський зобразив телефонну розмову, яка б могла відбутися просто зараз, та повернувся до гри.

