Календар на вересень 2025 року, Україна.
Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
23/09/2025 08:50
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

23 вересня – 110 років від дня народження Володимира Бандурака (1915-1982), прикарпатського письменника, члена СПУ, уродженця м. Городенки (нині адміністративний центр Городенківської територіальної громади Коломийського району);

– 25 років з часу відкриття в Коломиї музею «Писанка» (2000).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

