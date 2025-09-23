Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
23 вересня – 110 років від дня народження Володимира Бандурака (1915-1982), прикарпатського письменника, члена СПУ, уродженця м. Городенки (нині адміністративний центр Городенківської територіальної громади Коломийського району);
– 25 років з часу відкриття в Коломиї музею «Писанка» (2000).
