Прикарпаття втратило на війні Віталія Бакая

Під час виконання військового обов’язку із захисту територіальної цілісності України, загинув житель селища Більшівці Івано-Франківської області солдат Віталій Бакай, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Більшівецьку селищну раду.
Полеглому героєві було 48 років
Захисник Віталій Бакай народився 1977 року. Під час виконання бойового завдання 19 вересня 2025 року, воїн загинув.
Про дату та час прибуття тіла загиблого воїна, а також проведення чину поховання у громаді повідомлять додатково.