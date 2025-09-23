На Прикарпатті авто на швидкості в’їхало в отару овець: по дорозі розкидано близько десятка туш мертвих тварин ВІДЕО 16+

На території Івано-Франківської області трапилася жахлива дорожньо-транспортна пригода, яка мала дуже сумні наслідки, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посилання на місцевий телеграм-паблік.

Вівчарі переганяли отару овець

Із повідомлення соціальних мереж стало відомо, що у понеділок 22 вересня, пізно ввечері, пастухи переганяли отару овець, вочевидь вони це робили нехтуючи правилами дорожньої безпеки. Автомобіль, який проїжджав по тій самій дорозі на великій швидкості, буквально протаранив скупчення тварин.

Як наслідок, обабіч дороги залишились лежати більше десятка понівечених та скалічених туш тварин.

Пригода трапилась неподалік Кривопільського перевалу

ДТП, за участі автомобіля та отари овець трапилося неподалік Кривопільського перевалу у темну пору доби, що на межі Надвірнянського та Верховинського районів. На цій ділянці дорога пролягає у формі дуже звивистого серпантину, то ж водій автомобіля міг не впоратися із керуванням, особливо, якщо він кермував із недотриманням швидкісних обмежень та рекомендацій.

Додатковим фактором міг стати нічний туман