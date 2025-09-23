За минулу добу окупанти втратили 2 літаки, 1 гелікоптер та понад 1000 орків

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.09.25.
Втрати окупантів:
- особового складу / personnel – близько / about 1103580 (+1010) осіб / persons
- танків / tanks – 11199 (+5) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23282 (+0) од
- артилерійських систем / artillery systems – 33052 (+53) од
- РСЗВ / MLRS – 1495 (+2) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1218 (+0) од
- літаків / aircraft – 424 (+2) од
- гелікоптерів / helicopters – 345 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 62486 (+485)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3747 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 62486 (+123)
- спеціальна техніка / special equipment – 3969 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!