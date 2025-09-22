Ще зовсім маленька: кінолог-рятувальник з Прикарпаття показав, як тренує вівчарку Делі. ВІДЕО

Поруч зі своїм другом, кінологом Назаром, вона робить перші кроки у великій справі — рятуванні людей.
Назар Костів — кінолог-рятувальник, який щодня працює над тим, щоб його вихованка стала справжніми помічниками у пошуку людей, інформують у ДСНС області.
«Кожен день для Делі — це новий крок і я вірю, що Делі зовсім скоро стане найкращою чотирилапою рятувальницею, яка завжди буде готова прийти на допомогу людям», – ділиться кінолог.
Попереду на них чекають тренування, ігри та навчання, адже саме з таких крихіток виростають справжні герої, що допомагають знаходити зниклих у горах та лісовій місцевості чи в інших надзвичайних ситуаціях.
“Делі ще зовсім маленька, але вже сьогодні вона — частина нашої великої родини рятувальників Прикарпаття”, – йдеться у відеосюжеті.