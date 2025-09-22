Поліція почала розслідувати напад на Калуський ТЦК, під час якого утекли військовозобов’язані

Поліція Івано-Франківщини встановлює обставини нападу на Калуський РТЦК, який трапився у понеділок ввечері 22 вересня, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Поліцію Івано-Франківської області .
Напад на Калуський ТЦК та СП
За попередньою інформацією, група невідомих вчинила напад на Калуський ТЦК та СП. Під час цієї надзвичайної ситуації, трьом військовозобов’язаним особам, яких напередодні доставили туди, вдалося утекти.
У понеділок 22 вересня, близько 18:30 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що група невідомих розбила вікна та двері Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та всі відповідні правоохоронні органи. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події, а також осіб, які причетні до порушення, йдеться у дописі