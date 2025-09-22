На Франківщині група невідомих напала на районний ТЦК: кілька мобілізованих осіб утекли

У понеділок 22 вересня трапилася надзвичайна подія у місті Калуші, де невідомі особи вчинили напад на районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримкт, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Через раптовий напад кільком мобілізованим особам вдалося втекти

УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

22 вересня 2025 року група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. В результаті нападу троє військовозобов’язаних, що перебували на території, втекли, йдеться у повідомлені.

На місці події працює слідчо-оперативна група.