ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Франківщині група невідомих напала на районний ТЦК: кілька мобілізованих осіб утекли
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині група невідомих напала на районний ТЦК: кілька мобілізованих осіб утекли

Автор: Ігор Василик
22/09/2025 21:58
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У понеділок 22 вересня трапилася надзвичайна подія у місті Калуші, де невідомі особи вчинили напад на районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримкт, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Через раптовий напад кільком мобілізованим особам вдалося втекти

УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

22 вересня 2025 року група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. В результаті нападу троє військовозобов’язаних, що перебували на території, втекли, йдеться у повідомлені.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Зазначаємо, що подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

СХОЖІ НОВИНИ