На Франківщині група невідомих напала на районний ТЦК: кілька мобілізованих осіб утекли

У понеділок 22 вересня трапилася надзвичайна подія у місті Калуші, де невідомі особи вчинили напад на районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримкт, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Через раптовий напад кільком мобілізованим особам вдалося втекти
УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
22 вересня 2025 року група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. В результаті нападу троє військовозобов’язаних, що перебували на території, втекли, йдеться у повідомлені.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Зазначаємо, що подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.