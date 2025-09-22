Розпочинає роботу виїзна група, яка надаватиме консультації ветеранам і їхнім родинам

Світлана Онищук ініціювала створення виїзної робочої групи, яка працюватиме у громадах області та надаватиме необхідну допомогу.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Координуватимуть роботу виїзної групи мої заступники. До її складу увійшли представники соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, Пенсійного фонду, центру зайнятості, правової допомоги, ветеранського простору та інших установ.

Тож це дасть можливість на місці вирішувати питання, з якими звертаються наші захисники та їхні близькі.

Виїзди відбуватимуться за затвердженим графіком.

Цього тижня група працюватиме:

у середу, 24 вересня, у Калуському районі