Болехівська держслужбовиця отримала 150 годин громадських робіт за неподання декларації

Колишню провідну спеціалістку відділу Держгеокадастру у Болехові судили за те, що не подала декларації після звільнення з посади.

Суд визнав винною колишню провідну спеціалістку відділу Головного управління Держгеокадастру в Болехові у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-3 КК України — умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Жінка, звільнена з посади у травні 2022 року, була зобов’язана подати декларацію при звільненні та щорічну декларацію за 2022 рік, однак цього не зробила, попри письмові повідомлення НАЗК.

У судовому засіданні обвинувачена визнала провину та пояснила, що вважала подання документів непотрібним після повторного звільнення.

Суд призначив їй покарання у вигляді 150 годин громадських робіт із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування на рік.