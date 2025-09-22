ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Болехівська держслужбовиця отримала 150 годин громадських робіт за неподання декларації
Диван на коліщатках в темній вітальні

Болехівська держслужбовиця отримала 150 годин громадських робіт за неподання декларації

Автор: Олег Мамчур
22/09/2025 21:39
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Колишню провідну спеціалістку відділу Держгеокадастру у Болехові судили за те, що не подала декларації після звільнення з посади.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Суд визнав винною колишню провідну спеціалістку відділу Головного управління Держгеокадастру в Болехові у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-3 КК України — умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Жінка, звільнена з посади у травні 2022 року, була зобов’язана подати декларацію при звільненні та щорічну декларацію за 2022 рік, однак цього не зробила, попри письмові повідомлення НАЗК.

У судовому засіданні обвинувачена визнала провину та пояснила, що вважала подання документів непотрібним після повторного звільнення.

Суд призначив їй покарання у вигляді 150 годин громадських робіт із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування на рік.

СХОЖІ НОВИНИ