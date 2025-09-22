Діюча речовина прометрин: як працює Гезагард проти бур’янів

Якщо ваш город заростає бур’янами, які шкодять культурним рослинам, найкращим рішенням стане застосування препаратів на основі прометрину.

Це активна речовина, що знищує однорічні злакові та дводольні бур’яни в посівах моркви, гороху, квасолі, посадках картоплі та інших культур, а одним з найефективніших гербіцидів з прометрином є Гезагард, за посиланням https://agro-him.com.ua/ua/gezagard можна знайти ще більше цікавої інформації про цей гербіцид.

Особливості прометрину

Гезагард з прометрином рекомендований для боротьби з просом, лободою, пасльоном, щерицею та іншими однорічними злаковими та дводольними бур’янами. Активний компонент з групи триазинів інгібує фотосинтез шкідливих рослин, пригнічуючи їх розвиток до сходів, або діє на листя при пізній обробці бур’янів.

Після обприскування листя втрачає хлорофіл і стає менш пружним – в результаті бур’яни починають в’янути, жовтіти і врешті-решт засихають.

Прометрин всмоктується корінням і паростками бур’янів, що дозволяє повністю знищити рослинність та не допустити її повторної появи. Хімікат розчиняється у землі протягом вегетації, тому не шкодить екології.

Гезагард гербіцид

Гезагард – це ґрунтовий вибірковий препарат, що забезпечить захист культурам на 35–45 діб. Препарат безпечно застосовувати в посівах, адже згубно діє на бур’яни, але при цьому не шкодить культурам.

Перші ознаки пригнічення розвитку бур’янів видно вже на 2–4 добу з проростання, а через 7 днів настає їх загибель.

Гезагард сумісний із іншими ґрунтовими гербіцидами у сумішах. Єдине правило – не поєднувати його з лужними хімікатами. Він добре працює на рівній ділянці зі зволоженим ґрунтом. Перед застосуванням рекомендуємо розпушити землю, розбивши грудочки. Після обробки не руйнуйте верхній шар ґрунту рихлінням.

Загальна норма витрат складає 40–60 мл препарату на 10 л води. Такого обсягу робочого розчину вистачить на обробку 2 соток ґрунту.

Переваги Гезагарду проти бур’янів

Гезагард з діючою речовиною прометин контролює понад 100 типів бур’янів, а також має безліч інших переваг:

ефективний при різній погоді, адже миттєво поглинається листям бур’янів або коренями в ґрунті;

діє вибірково на цільові рослини;

економічно витрачається;

швидко знищує бур’яни через оптимальну дозу прометрину;

не змінює хімічний склад ґрунту, тому наступного сезону можна висаджувати будь-які культури;

безпечний для корисної ентомофауни;

нетоксичний для врожаю при дотриманні інструкції з внесення.

Гезагард – кращий препарат з прометрином в боротьбі з бур’янами. Він ефективно пригнічує розвиток шкідливих рослин і звільнить овочеві, кормові та зернові культури від конкуренції для їх кращого розвитку та високої врожайності.

