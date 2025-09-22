В Івано-Франківську повертаються безкоштовні курси української мови

Тепер вони під новою назвою «Стоїмо».

Пише Правда.ІФ з посиланням на Вікторію Дротянко.

Крім української, на учасників чекають заняття з історії міста та України, екскурсії, розмови про світогляд і ментальність.

Як і раніше, можна обрати: приходити на заняття особисто чи долучатися онлайн.

Тривалість курсу – 4 місяці. Старт навчань вже у жовтні.

Запис та деталі за номером: 095 101 98 28