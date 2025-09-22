Уряд врегулював передачу навчальної зброї для предмета «Захист України»

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою внесено зміни до Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Міністерство оборони України.

Метою змін є нормативне врегулювання порядку передачі навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та осередків викладання предмета «Захист України».

Проєкт постанови розроблено Міністерством оборони України з метою забезпечення якісного проведення заходів підготовки громадян до національного спротиву відповідно до типових навчальних програм.

Зокрема, зміни створюють правову можливість передавати навчальну зброю для функціонування на базі закладів освіти осередків викладання предмета «Захист України».

Ключові положення постанови:

врегульовано процедуру відчуження та передачі навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та комунальних закладів освіти;

забезпечується формування і поповнення матеріально-технічної бази Центрів підготовки та осередків викладання предмета «Захист України», необхідної для якісної організації навчального процесу.

Прийняття постанови сприятиме: