ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Симулятор стрільби для тренування в приміщенні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Уряд врегулював передачу навчальної зброї для предмета «Захист України»

Автор: Уляна Роднюк
22/09/2025 20:35
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою внесено зміни до Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на Міністерство оборони України.

Метою змін є нормативне врегулювання порядку передачі навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та осередків викладання предмета «Захист України».

Проєкт постанови розроблено Міністерством оборони України з метою забезпечення якісного проведення заходів підготовки громадян до національного спротиву відповідно до типових навчальних програм.

Зокрема, зміни створюють правову можливість передавати навчальну зброю для функціонування на базі закладів освіти осередків викладання предмета «Захист України».

Ключові положення постанови:

  • врегульовано процедуру відчуження та передачі навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та комунальних закладів освіти;
  • забезпечується формування і поповнення матеріально-технічної бази Центрів підготовки та осередків викладання предмета «Захист України», необхідної для якісної організації навчального процесу.

Прийняття постанови сприятиме:

  • покращенню якості підготовки громадян до національного спротиву та посилення військово-патріотичного виховання;
  • створенню належної матеріально-технічної бази для проведення такої підготовки.

СХОЖІ НОВИНИ