Франківське Прикарпаття зіграло вдома з тернопільською Нивою ФОТО

Прикарпаття забило уже на 12-й хвилині матчу

Із хорошого матчу починався першоліговий понеділок – справжнє західноукраїнське дербі. За ці роки 28 матчів провели між собою суперники: 10 перемог Прикарпаття, 12 – Ниви, шість нічиїх (голи 31:38 на користь тернополян). Але в новітній історії від 2017 року Нива не здобула в Івано-Франківську ні одної перемоги – та що там, від 2020 року не забила тут жодного м’яча! В минулому сезоні, наприклад, Прикарпаття виграло 3:0 з голами Бучакчийського, Хоми та Барчука, в Тернополі Нива взяла реванш – 2:1.

Наразі Нива була втомлена після перемоги 3:0 в Кубку України над представником УПЛ – СК Полтава (хай та й приїхала в Тернопіль у експериментальному юнацькому складі). А от Прикарпаття-Благо ще раніше вилетіло від аматорського Денгоффа, тож мало додатковий час для відпочинку перед цим туром, зазначають в пресслужбі франківської команди, пише Правда ІФ

Хороший дебют матчу для Прикарпаття

Вже в дебюті прикарпатці провели кілька гострих атак, і десь на 5-й хвилині Хома смачним ударом влучив у площину воріт. Голкіпер виручив тернополян, а слідом після кутового Радульський смачно пробив повз воріт. І в цей момент нападник Хома впав на газон і йому довелося надавати допомогу – добре ще, що він повернувся в гру й епізод залишився епізодом. Нива відповіла дуже гостро, причому – зусиллями самих господарів. Після флангової подачі Демків якось так небезпечно скидав м’яча назад головою, що той ішов у ворота. Захисник Француз підстрахував, вибивши з лінії воріт.

Футбольний матч Прикарпаття Нива

Прикарпаття-Благо цей «дзвіночок» почуло й у атаці в відповідь забило саме. Демків із правого флангу захисту дав довгу передачу на Хому, яку не зміг перервати Демиденко, так що Андрій опинився перед воротарем. Першим дотиком Андрій прокинув воротаря, а другим забив у порожні ворота – 1:0. Це п’ятий гол Хоми в поточному чемпіонаті та 31-й за весь час виступів у Першій лізі.

Нива не змогла швидко відігратися, а от Прикарпаття-Благо було близьким до того, щоб подвоїти рахунок. Радульський вкотре пройшов через центр і пробив метрів із 25-ти правої ногою – влучив у штангу зовсім близько від хрестовини, був би один із головних претендентів на звання найкращого голу туру! Також добре загострював Хома – і цей другий гол був би дуже доречним, тому що перших півгодини господарі відбігали в хорошому темпі, а можливості людини не безмежні. Неминуче мав настати темп, коли гра б вирівнялася й ініціативу перехопила б Нива.

І справді: перед перервою тернополяни перевели гру до воріт господарів. Вони могли зрівняти рахунок і раніше, причому знову зусиллями суперників – але воротар потягнув удар захисника Француза по своїх власних воротах. Пішов кутовий, і подачу Мисика замкнув головою в стрибку Демиденко – 1:1. Перший гол Андрія в поточному сезоні та другий у Першій лізі загалом за час виступів.

На другий тайм, ясна річ, обидві команди виходили грати, наче з чистого листа. Особливо старалися господарі, які 2/3 першого тайму переважали, а перед самою перервою втратили керунок перебігом гри. І якщо удар Беспалька був менш небезпечним, то Соловйов навіть з не найзручнішої лівої ноги пробив зовсім недалеко від цілі. Проте реалізувати свої атаки прикарпатцям не вдалося, та й Нива штрафні від Тлумака не використала – хоча масовано ходила вперед, до чужих воріт.

Підсумкова нічия дозволила Ниві обійти Ворсклу та зрівнятися за очками з Інгульцем – підопічні Вірта в першій п’ятірці. А от Прикарпаття з 8 очками перебуває на одному рівні з ЮКСА та Феніксом-Маріуполем, що залишає їх у трясовині 8-10 місць. Найбільш радісна для господарів подія – повернення на поле капітана Цюцюри, який вийшов на заміну після місяця в лазареті. Цікавий факт наостанок від прес-служби ПФЛ: Прикарпаття-Благо 140-й раз зіграло внічию у Першій лізі, в тому числі 70-й на своєму полі.

Герой матчу від Sport Arena: Андрій Хома (Прикарпаття-Благо)

Безперечно, найактивніший і найпродуктивніший гравець матчу в плані гру на атаку – інша справа, що одного голу Хоми не вистачило господарям для перемоги.

Чемпіонат України. VBET Перша ліга. 7 тур

«Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) – «Нива» (Тернопіль) – 1:1 (1:1)

Голи: Хома (12) – Демиденко (42).

Прикарпаття-Благо: Бобинець – Жмуйда, Демків, Француз, Чушенко, Радульський (Цюцюра, 90), Беспалько (Геник, 74), Соловйов, Проців (Титов, 68), Трофимюк (Барчук, 46), Хома (Стаднік, 68). Запасні: Ширяєв, Цибульник, Швець, Михальчук, Макотяк, Романов, Приходько.

Нива: Ольховий – Ю.Михайлів, Демиденко, Паламарчук, Михальчук, Давидов (В.Михайлів, 33), Тлумак, Вишинський (Бей, 61), Резепов (Посєвкін, 61), Мисик (Угринюк, 82), Галадей (Напуда, 61). Запасні: Шарун, Чубак, Герега, Бац, Дударєв, Пежинський.

Попередження: Хома (44), Барчук (81), Геник (88) – В.Михайлів (50).



22 вересня 2025 року. 14:00, Івано-Франківськ, стадіон “Рух”. 300 глядачів. +26 С.

Арбітр: В.Файда (Львів). Асистенти арбітра: О.Гавеля (Кривий Ріг), Д.Кєскюла (Дніпропетровська обл.).

4-й арбітр: М.Липко (Івано-Франківськ). Спостерігач арбітражу: Г.Бич (Полтава).