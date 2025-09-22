“Мова – ідентифікатор українця”: офіцер з Донеччини очолює коломийську роту у 102 бригаді

Олександр Голопьоров з позивним Фін – командир стрілецької роти 3 батальйону 102 окремої бригади Сил ТрО ЗС України.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Народився у Донецькій області, зараз на Запорізькому напрямку командує ротою, яка сформована у Коломиї, пише Правда з посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ.

“Він приклад того, наскільки Україна єдина – від Заходу до Сходу”, – йдеться в повідомленні.

Фін починав службу молодшим лейтенантом, а зараз – капітан.

“Прийшов у 2022 році – почав командувати взводом, мав звання молодшого лейтенанта. Дослужився на сьогодні до командира роти. Чим і пишаюсь, що займаю таку відповідальну посаду”, – розповідає Фін.

Військовий зізнається, що раніше спілкувався російською, однак свідомо перейшов на українську мову.

“Мова для мене є ідентифікатором того, що ми є українці. Що впадає в очі, коли знайомишся з людиною? Це мова. І якою мовою до тебе звертаються – так ти і розумієш, хто це перед тобою – українець чи не українець. І ми не хочемо бути росіянами – саме заради цього ми воюємо. Ми українці”, – наголошує він.

Олександр Голопьоров розуміє, що наразі у ЗСУ є багато викликів – проблеми з мобілізацією та втома військових на фронті.