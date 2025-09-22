Троє студентів ІФНТУНГ отримали іменні стипендії Верховної Ради України

Студенти франківського вишу отримали престижні стипендії

Іменні академічні стипендії Верховної Ради України на 2025/2026 навчальний рік отримали студенти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Іван Циганюк (Інститут інженерної механіки та робототехніки), Вікторія Лукач (факультет автоматизації та енергетики), Вікторія Федоришин(факультет природничих наук).

Про це повідомили на сайті ІФНТУНГ, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Іменні стипендії Верховної Ради України призначаються студентам закладів вищої освіти за особливі успіхи у навчанні, науковій та громадській діяльності. Ця відзнака є підтвердженням не лише високого академічного рівня здобувачів, а й їхньої активної життєвої позиції, лідерських якостей та вагомого внеску у розвиток студентського самоврядування, наукових досліджень і соціальних ініціатив.