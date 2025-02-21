На Буковині затримали групу порушників кордону та їх неповнолітніх провідників. ФОТО. ВІДЕО

Спеціальна камера прикордонників, встановлена неподалік кордону на ділянці відділу Красноїльськ, спрацювала на рух в бік сусідньої Румунії кількох осіб. Це були мешканці Рівненської, Івано-Франківської та Одеської областей.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

“На перехоплення висунулася група реагування. Службовий собака швидко вивів прикордонників до місця знаходження порушників. Під час затримання вони намагались втекти, однак охоронці кордону наздогнали і затримали всю групу. В ході подальшої роботи з залученням офіцерів оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону з’ясувалося, що за незаконне переправлення за кордон четверо мешканців Рівненської, Івано-Франківської та Одеської областей заплатили від 3 до 8 тисяч євро”, – йдеться у повідомленні.

До протиправної діяльності в якості провідників були залучені четверо місцевих мешканців, трьом з яких лише 16 років.

Відносно нелегальних туристів складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Стосовно провідників до правоохоронних органів направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України, адже, відповідно до вимог законодавства України, до кримінальної відповідальності за сприяння у незаконному перетині державного кордону притягаються особи, які досягли 16-річного віку.

Відомості внесені до ЄРДР. Неповнолітніх передано батькам, а їхній 19-річний спільник затриманий в порядку статті 208 КПК України.