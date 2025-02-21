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Погода в Івано-Франківській області 21 лютого
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області 21 лютого

Автор: Олег Мамчур
21/02/2025 09:19
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21 лютого на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів. На дорогах — місцями ожеледиця.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 8-10° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 0° морозу до 2° тепла.
  • По області вночі — 8-13° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 13-18° морозу, вдень — від 2° до 7° морозу.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.