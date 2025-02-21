Погода в Івано-Франківській області 21 лютого

21 лютого на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів. На дорогах — місцями ожеледиця.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 8-10° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 0° морозу до 2° тепла.

По області вночі — 8-13° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 13-18° морозу, вдень — від 2° до 7° морозу.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.