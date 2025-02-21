Погода в Івано-Франківській області 21 лютого

21 лютого на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів. На дорогах — місцями ожеледиця.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 8-10° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 0° морозу до 2° тепла.
- По області вночі — 8-13° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла.
- У високогір’ї Карпат вночі — 13-18° морозу, вдень — від 2° до 7° морозу.
Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.