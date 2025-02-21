У жахливій аварії в Івано-Франківському районі зіштовхнулись мікроавтобус та вантажний автомобіль. ФОТО

Внаслідок ДТП, яка трапилась між селами Крилос Галицької ТГ та Тязів Ямницької ТГ на Івано-Франківщині, рятувальники деблокували двох потерпілих водіїв.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

“Сьогодні о 06:34 до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП між селами Крилос Галицької ТГ та Тязів Ямницької ТГ. До місця одразу було направлено рятувальників міста Галич та села Ямниця, які по прибутті встановили, що відбулося зіткнення мікроавтобуса та вантажного автомобіля в яких заблоковано водіїв”, – йдеться у дописі.

Рятувальники, за допомогою спеціальних інструментів деблокували водіїв з обох транспортних засобів та передали медикам.

Також на місці події рятувальники від’єднали клеми акумуляторних батарей, щоб не допустити загоряння транспортних засобів.