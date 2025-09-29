На Бурштинській ТЕС пройшли масштабні протипожежні тренування

На обʼєкті відпрацьовували складний сценарій: умовне влучання ракет спричинило пожежу в турбінному відділенні та на автотрансформаторі.
За легендою навчань також відбулося займання масла з поширенням вогню по кабельних зв’язках, пише Правда з посиланням на сторінку ДТЕК Бурштинська ТЕС.
До ліквідації «надзвичайної ситуації» були залучені місцеві підрозділи ДСНС та добровільна пожежна дружина підприємства.
Злагоджені дії всіх учасників дозволили швидко локалізувати та повністю ліквідувати умовну пожежу.
«Проведення подібних тренувань – це не формальність, а необхідність. Вони дозволяють кожному учаснику чітко розуміти свої дії, відпрацьовувати взаємодію та бути готовими до будь-яких викликів. Адже на кону – безпека людей і збереження критичної інфраструктури», – наголосив Станіслав, керівник департаменту з охорони праці підприємства.