ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Бурштинській ТЕС пройшли масштабні протипожежні тренування
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Бурштинській ТЕС пройшли масштабні протипожежні тренування

Автор: Олег Мамчур
29/09/2025 19:48
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На обʼєкті відпрацьовували складний сценарій: умовне влучання ракет спричинило пожежу в турбінному відділенні та на автотрансформаторі.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

За легендою навчань також відбулося займання масла з поширенням вогню по кабельних зв’язках, пише Правда з посиланням на сторінку ДТЕК Бурштинська ТЕС.

До ліквідації «надзвичайної ситуації» були залучені місцеві підрозділи ДСНС та добровільна пожежна дружина підприємства.

Злагоджені дії всіх учасників дозволили швидко локалізувати та повністю ліквідувати умовну пожежу.

«Проведення подібних тренувань – це не формальність, а необхідність. Вони дозволяють кожному учаснику чітко розуміти свої дії, відпрацьовувати взаємодію та бути готовими до будь-яких викликів. Адже на кону – безпека людей і збереження критичної інфраструктури», – наголосив Станіслав, керівник департаменту з охорони праці підприємства.

СХОЖІ НОВИНИ