На Бурштинській ТЕС пройшли масштабні протипожежні тренування

На обʼєкті відпрацьовували складний сценарій: умовне влучання ракет спричинило пожежу в турбінному відділенні та на автотрансформаторі.

За легендою навчань також відбулося займання масла з поширенням вогню по кабельних зв’язках, пише Правда з посиланням на сторінку ДТЕК Бурштинська ТЕС.

До ліквідації «надзвичайної ситуації» були залучені місцеві підрозділи ДСНС та добровільна пожежна дружина підприємства.

Злагоджені дії всіх учасників дозволили швидко локалізувати та повністю ліквідувати умовну пожежу.