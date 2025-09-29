ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Переможці фестивалю отримують нагороди на сцені
Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-франківська студентка – лауреатка міжнародного фестивалю

Автор: Любов Семанишин
29/09/2025 20:03
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Для того щоб здобути не тільки теоретичні знання, а й опанувати практичні навички, студентство Університету Короля Данила активно бере участь у мистецьких конкурсах та фестивалях. Так, Лілія Точинська, першокурсниця спеціальності «Перформативні мистецтва», під патронатом викладача кафедри естрадно-вокального мистецтва Олега Чигера здобула першу премію на Міжнародному конкурсі-фестивалі «Гомін Карпат», інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

«Гомін Карпат» – це щорічний міжнародний фестиваль-конкурс, який відбувається в Івано-Франківську на базі Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Фестиваль передбачає конкурсну програму для вокалістів, танцювальних та музичних колективів, театральних студій і фольклорних ансамблів. Захід організовується в пам’ять про Тараса Магдача і покликаний підтримувати та популяризувати народне мистецтво.

«Навчання в Університеті Короля Данила – це симбіоз теорії і практики. Ми завжди плануємо свою роботу так, аби наші студенти мали можливість, вивчивши теорію, невдовзі демонструвати свої навички, виступаючи перед різноманітною аудиторією. Конкурси такого плану – це якраз майданчики, де здобувачі можуть повноцінно проявити себе», – відзначив Олег Чигер.

СХОЖІ НОВИНИ