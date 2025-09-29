Івано-франківська студентка – лауреатка міжнародного фестивалю

Для того щоб здобути не тільки теоретичні знання, а й опанувати практичні навички, студентство Університету Короля Данила активно бере участь у мистецьких конкурсах та фестивалях. Так, Лілія Точинська, першокурсниця спеціальності «Перформативні мистецтва», під патронатом викладача кафедри естрадно-вокального мистецтва Олега Чигера здобула першу премію на Міжнародному конкурсі-фестивалі «Гомін Карпат», інформує Правда.іф.
«Гомін Карпат» – це щорічний міжнародний фестиваль-конкурс, який відбувається в Івано-Франківську на базі Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Фестиваль передбачає конкурсну програму для вокалістів, танцювальних та музичних колективів, театральних студій і фольклорних ансамблів. Захід організовується в пам’ять про Тараса Магдача і покликаний підтримувати та популяризувати народне мистецтво.
«Навчання в Університеті Короля Данила – це симбіоз теорії і практики. Ми завжди плануємо свою роботу так, аби наші студенти мали можливість, вивчивши теорію, невдовзі демонструвати свої навички, виступаючи перед різноманітною аудиторією. Конкурси такого плану – це якраз майданчики, де здобувачі можуть повноцінно проявити себе», – відзначив Олег Чигер.