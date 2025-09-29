Аварія на трасі Івано-Франківськ – Львів: зіткнулися мікроавтобус і навчальний автомобіль

Сьогодні, 29 вересня, близько 17 години між селами Тязів та Крилос на автодорозі Івано-Франківськ – Львів сталася дорожньо-транспортна пригода. На повороті до Сільця зіткнулися два автомобілі Volkswagen.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це “Галці” розповіла речниця поліції області Христина Максимчак.

Попередньо правоохоронці встановили, що одним з автомобілів керував 37-річний водій, іншим – 18-річний.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримав пасажир одного з транспортних засобів, 19-річний юнак.

Речник обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги Андрій Джигіта повідомив, що потерпілого госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини ДТП.