ДТП з пошкодженим навчальним авто на дорозі
Аварія на трасі Івано-Франківськ – Львів: зіткнулися мікроавтобус і навчальний автомобіль

Автор: Оксана Марушкевич
29/09/2025 20:16
Сьогодні, 29 вересня, близько 17 години між селами Тязів та Крилос на автодорозі Івано-Франківськ – Львів сталася дорожньо-транспортна пригода. На повороті до Сільця зіткнулися два автомобілі Volkswagen.

Про це “Галці” розповіла речниця поліції області Христина Максимчак.

Попередньо правоохоронці встановили, що одним з автомобілів керував 37-річний водій, іншим – 18-річний.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримав пасажир одного з транспортних засобів, 19-річний юнак.

Речник обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги Андрій Джигіта повідомив, що потерпілого госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини ДТП.

