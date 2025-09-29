На фронті загинув молодший сержант Віктор Кашуба з Івано-Франківщини

28 вересня 2025 року в бою за Україну загинув молодший сержант з Нижньовербізької громади Віктор Кашуба, 1993 року народження. Військовослужбовець проживав у селі Мишин Нижньовербізької громади разом із сім’єю, родом із Хмельницької області.
Пише Правда.іф з посиланням на Нижньовербізьку сільську раду.
Що відомо про воїна
З 2020 року Віктор Кашуба проходив службу у Збройних Силах України. Був командиром ремонтного відділення бронетанкової техніки військової частини А4267. Захисник загинув поблизу села Рай-Олександрівка Бахмутського району Донецької області внаслідок удару ворожого дрона.
Громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя у зв’язку з непоправною втратою.
Прощання з Віктором Кашубою:
- завтра, 30 вересня, о 14:00 – формування скорботного кортежу на Шепарівцівському кільці;
- далі – до Коломийського моргу та прощання в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді;
- близько 15:00 кортеж прибуде в рідне село Мишин.
Про час чину похорону повідомлять додатково.
Вічна пам’ять і шана Герою!