“Бути рятувальником – це покликання”: як прикарпатський гірський рятувальник Леон Гавич допомагає людям у горах

Робота гірських рятувальників – це не лише сходження на вершини, а й години, проведені в хащах лісу, пошуки вночі з ліхтариком.

Про це інформує Правда з посиланням на ДСНС України.

Для рятувальників пошуково-рятувальні операції – щоденна відповідальність. Часто доводиться працювати вночі, у холоді, тумані чи заметілі.

За словами Леона Гавича, саме в горах він найбільше усвідомлює цінність життя і важливість допомоги тим, хто її потребує.

“Для мене бути рятувальником – це покликання. Це постійно жити в ритмі гір, знаходити потерпілих, допомагати їм та отримувати слова вдячності”, – каже він.

Леон згадує, що з дитинства гори були для нього звичним середовищем. Перший виїзд на пошукові роботи відбувся у травні неподалік Богородчан, де загубилася жінка похилого віку.

“Пройшовши близько години, я помітив у лісі силует, який не відповідав рельєфу. Коли підійшов ближче, побачив жінку, яку ми шукали. Вона була у важкому стані, сиділа на землі й, напевно, чекала допомоги. Ми її знайшли та надали допомогу”, – розповідає рятувальник.

За його словами, найпозитивніший момент у роботі – коли після пошуків потерпілих передають їх рідним і чують слова вдячності.

Найчастіше гірські рятувальники шукають грибників, які губляться в лісах.