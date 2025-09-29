В американському Мічигані чоловік влаштував стрілянину у церкві, є загиблі та поранені. ФОТО

У неділю, 28 вересня, в місті Гранд-Бланк (штат Мічиган) озброєний чоловік напав на Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів під час великої служби. Нападник влаштував стрілянину з штурмової гвинтівки, вналідок чого загинули щонайменше четверо людей, а ще восьмеро отримали поранення.

Про це повідомляє Правда з посиланням на СіД.

Як зазначається, інцидент стався в неділю, 28 вересня, у Гранд-Бланку. Нападник, який виявився місцевим жителем, врізався автомобілем у вхід церкви та відкрив стрілянину по парафіянах.

Після цього зловмисник влаштував пожежу в будівлі, яку швидко охопило полум’я і густий дим.

Очевидиця розповіла журналістам, що «двері вибухнули від удару, люди в паніці вибігали, а нападник стріляв по вірянах, які тікали».

За попередніми даними, щонайменше четверо людей загинули, ще восьмеро отримали поранення, серед яких є діти, кілька постраждалих перебувають у критичному стані.

Нападником виявився 40-річний колишній морський піхотинець США Томас Джейкоб Сенфорд із сусіднього міста Бертон. Він загинув під час перестрілки з поліцейськими приблизно через вісім хвилин після початку атаки.

У поліції повідомили, що в церкві на момент нападу перебували сотні людей. Пізніше рятувальники виявили ще кілька тіл у зруйнованій будівлі, яка досі не була повністю обстежена. Поліція не виключає, що жертв може бути більше.

«Ми вважаємо, що знайдемо ще кілька жертв, щойно отримаємо доступ до місця пожежі. Є люди, місцезнаходження яких поки не встановлено», – сказав начальник поліції Вільям Реньє.

Зазначається, що згідно з даними архіву Gun Violence Archive, трагедія в Гранд-Бланку стала вже 324-м масовим розстрілом у США з початку 2025 року.