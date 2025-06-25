На Долинщині розкопали фундамент церкви XVIII-ХІХ століть

На Долинщині, на території Гошівського монастиря, знайшли залишки колишньої церкви-ротонди.

Споруда датується кінцем XVIII – початком XIX століть, повідомляють на сторінці монастиря.

Протягом тижня на Ясній Горі, де розташований монастир, тривали розкопки. Їх проводили студенти під проводом Богдана Томенчука, завідувача кафедри етнології та археології Прикарпатського університету.

Під час розкопок вдалося знайти рештки знищеного фундаменту церкви-ротонди. Приблизна довжина – близько 9 м.

Це був тимчасовий храм кінця XVIII століття і початку ХІХ століття, адже поруч будували новий теперішній (з 1842 року), – повідомляють у монастирі. – Перед тим храми ще були в Чорному Ділку та на місці теперішнього монашого цвинтаря. У радянський час на місці віднайденої тепер археологами святині комуністи зробили сміттєзвалище.