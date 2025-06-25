У Франківську на Дорошенка впроваджують нову схему організації дорожнього руху. ФОТО

Нову схему організації дорожнього руху впроваджують на вулиці Дорошенка в місті Івано-Франківську.

Про це у повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, пише Правда.

“Увага! Нова схема організації дорожнього руху на вулиці Дорошенка в місті Івано-Франківську! Ще минулого року ми розробили та офіційно погодили нову схему організації дорожнього руху на вул. Дорошенка. Її головна мета — підвищити безпеку руху, адже тут поруч знаходяться навчальні заклади, гуртожитки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та парк імені Т. Г. Шевченка”, – зазначив Смушак.

Ширину смуг привели до нормативних стандартів; впорядкували перехрестя з вулицями Довженка, Сухомлинського та Гетьмана Мазепи та додали нові паркувальні місця.

Так, у ніч на 25 червня розпочали нанесення розмітки згідно з новою схемою руху.