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У Франківську на Дорошенка впроваджують нову схему організації дорожнього руху. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську на Дорошенка впроваджують нову схему організації дорожнього руху. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
25/06/2025 09:49
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Нову схему організації дорожнього руху впроваджують на вулиці Дорошенка в місті Івано-Франківську.

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Про це у повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, пише Правда.

“Увага! Нова схема організації дорожнього руху на вулиці Дорошенка в місті Івано-Франківську! Ще минулого року ми розробили та офіційно погодили нову схему організації дорожнього руху на вул. Дорошенка. Її головна мета — підвищити безпеку руху, адже тут поруч знаходяться навчальні заклади, гуртожитки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та парк імені Т. Г. Шевченка”, – зазначив Смушак.

Схема планування дороги з велосипедною доріжкою.
Схема дорожнього руху біля ЖК 'Парк авеню'.
Схема організації дорожнього руху, масштаб 1:500
Карта схеми дорожнього руху з велодоріжкою

Ширину смуг привели до нормативних стандартів; впорядкували перехрестя з вулицями Довженка, Сухомлинського та Гетьмана Мазепи та додали нові паркувальні місця.

Так, у ніч на 25 червня розпочали нанесення розмітки згідно з новою схемою руху.

Порожня вулиця на світанку з краном на обрії.
Вантажівка з увімкненими фарами на вулиці ввечері.
Нічна дорога, загороджена конусами, поруч будівництво
Нічна порожня дорога з ліхтарями і конусами.
Нічна освітлена дорога з міським транспортом
Робітники фарбують пішохідний перехід вночі