У Польщі мікроавтобус з України врізався у вантажівку, є постраждалі. ФОТО

22-річного водія мікроавтобуса Volkswagen, який врізався у вантажівку Renault, якою також керував українець, затримали польські правоохоронці.

Внаслідок ДТП постраждали четверо пасажирів мікроавтобуса Volkswagen, всі постраждалі – громадяни України, повідомляють у поліції.

Аварія трапилась в ніч на вівторок, 24 червня, о 03:00 за місцевим часом (04:00 за Києвом) на трасі S17 (88 км маршруту) у напрямку Варшави біля села Мощанка.

22-річний українець врізався у вантажівку Renault під керуванням 61-річного водія з України. У мікроавтобусі перебувало вісім українців, чотирьох з них – госпіталізували до лікарні. Одного з травмованих доставили до лікарні за допомогою медичного гелікоптера.

«Попередні висновки слідчих свідчать про те, що 22-річний громадянин України, який керував мікроавтобусом у напрямку Варшави, не адаптував швидкість до дорожніх умов, в результаті чого врізався у задню частину вантажівки», – йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, обидва водії перебували за кермом у тверезому стані. 22-річного водія мікроавтобуса Volkswagen затримано.