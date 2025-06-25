У Івано-Франківському районі у аварії водія легковика затиснуло у салоні авто

Рятувальники ліквідували наслідки двох ДТП на Прикарпатті.

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24 червня ввечері, рятувальники двічі залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. О 19:26 у селі Сливки Калуського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Рятувальники оперативно прибули на місце події та провели роботи з від’єднання клем акумуляторних батарей транспортних засобів з метою запобігання подальшому загорянню.

Внаслідок аварії двоє осіб загинули, ще двох постраждалих було госпіталізовано до медичного закладу.

О 19:31 у селі Дзвиняч Івано-Франківського району сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода – водій легкового автомобіля з’їхав у кювет та був затиснутий у салоні.

Рятувальники оперативно прибули на місце події, деблокували потерпілого та передали його медичним працівникам.

Усі обставини обох ДТП встановлюють правоохоронні органи.