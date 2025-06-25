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Благодійний Фестиваль ТВОГО літа у Бурштині та Коломиї: Ілля Найда, Dima Prokopov та багато інших, емоції та підтримка ЗСУ!
Диван на коліщатках в темній вітальні

Благодійний Фестиваль ТВОГО літа у Бурштині та Коломиї: Ілля Найда, Dima Prokopov та багато інших, емоції та підтримка ЗСУ!

Автор: Ігор Василик
25/06/2025 08:14
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06 липня у місті Бурштин відбудеться яскрава літня подія — благодійний Фестиваль ТВОГО літа, який поєднає драйвову музику, розваги для всієї родини та добру справу на підтримку Збройних сил України. Відбудеться він на стадіоні “Енергетик” (резервне поле), повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Вхід на подію о 17:00, початок концерту – о 18:00, зазначають організатори.

На сцені фестивалю виступатимуть популярні українські виконавці – Ілля Найда, TAYNA, Kosmirak, Остап Дрівко та Dima Prokopov.

У програмі — ще більше позитивних емоцій:

  • — харизматичний ведучий-шоумен
  • — запальні DJ-сети
  • — розіграші подарунків
  • — дитячі атракціони
  • — фудкорти з різноманітною кухнею

Організатори закликають усіх охочих долучитися до свята, щоб разом відпочити, надихнутись українською музикою та підтримати тих, хто боронить нашу країну: “Приходьте самі, беріть друзів і родину — святкуймо літо разом та допомагаймо разом!” 

Вартість квитка — 300 грн.


З кожного квитка — донат на потреби ЗСУ!

Афіша фестивалю в Коломиї з виконавцями.